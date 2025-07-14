Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de köylüler organize çetenin hedefi oldu: Zengin iş adamı kılığında geldiler

Mersin'de köylüler organize çetenin hedefi oldu: Zengin iş adamı kılığında geldiler

11:0114/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Arazi çetesinin mağdurları, şüphelilerin yakalanması için suç duyurusunda bulunurken, dolandırıcılığın boyutunun bir küç yüz milyonu bulduğu belirtiliyor.
Arazi çetesinin mağdurları, şüphelilerin yakalanması için suç duyurusunda bulunurken, dolandırıcılığın boyutunun bir küç yüz milyonu bulduğu belirtiliyor.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde köylü vatandaşların, taşınmaz satışları sırasında organize bir dolandırıcılık çetesi tarafından mağdur edildiği iddia edildi. Avukat Kübra Erşahin ile mağdurlar, daha fazla mağduriyetin ortaya çıkmaması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Bölgedeki arazilerin imara açılmasıyla birlikte dolandırıcılar devreye girdi. Özellikle limon üreticisi köylüleri hedef alan çete üyeleri, zengin iş insanı kılığında taşınmaz sahiplerine ulaşarak satın alma vaadinde bulunuyor. Görüşmeler sırasında ciddi ve güvenilir bir gözlem bırakan şahısların, belediye rayiç bedeli üzerinden düşük miktarlarda kapora yatırarak tapu işlemleri için ikna sağladıkları ileri sürüldü.


Tapu devri sırasında da sahte banka çalışanları tarafından mağdurların telefonla aranarak, "paranız hesaba geçti ama kara para incelemesine takıldı" denildiği, bu şekilde tapu devirlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.




TAPU DEVRİ SONRASI TELEFONLAR KAPANDI

Avukat Kübra Erşahin, çetenin organize şekilde hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Bu kişiler müvekkillerim gibi yaklaşık 25-30 kişiyi dolandırmış durumda. 100 bin TL'lik kapora yatırıp, tapu devrinde sahte dekont ve telefon aramalarıyla insanları kandırıyorlar. Tapuda imzayı attırdıktan sonra ise bir daha ulaşılamıyorlar. Aynı kişilerin birbirine bağlı oldukları, MERNİS kayıtlarında aynı adreslerde göründükleri tespit edilmesine rağmen tutuklanmıyorlar."


Erşahin, tüm kamera görüntüleri, banka kayıtları ve tanık ifadelerinin dosyaya eklendiğini ifade ederek, adaletin artık mağdurlar lehine işlemesi gerektiğini belirtti.


'ADALET İSTİYORUZ'

Mağdurlardan Anayurt Mahalle Muhtarı Musa Ural, bölge halkının ciddi şekilde mağdur edildiğini vurgulayarak, "Şu an mahallemde çok sayıda vatandaş dolandırıldı. Hâlâ aynı kişiler tarafından telefonla aranıyorlar. Daha fazla insanın mağdur olmaması için bir an önce bu çetenin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.


'BABAMDAN KALAN TEK YER'

Mağdurlardan Mustafa Keskin ise babasından kalan tek taşınmazın elinden alındığını anlatarak, "27 milyona anlaştıklarını söylediler. Tapuda imzayı attım, ama paramı alamadım. Ertesi gün duyduk ki yerimi 7 milyona başkasına satmışlar. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Aynı kişilerin kendisini de dolandırmak istediğini belirten Yakup Keskin, "Beni de aradılar. Sahte banka dekontu gösterip ‘parayı gönderdik, hesaba yarın düşer' dediler. Ama biz tapuda imzayı atmadık. Biri doktor, biri emlakçı, biri haritacı gibi davranıyorlar. Aslında bunlar bir arazi mafyası" dedi.


Avukat Erşahin ve mağdurlar, konunun daha fazla can yanmadan çözülmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yetkililere çağrıda bulundu.





#mersin
#arazi
#dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde suların kesileceğini duyurdu: 14 Temmuz Pazartesi hangi ilçede sular ne zaman gelecek?