MHP lideri Bahçeli: Burunlarından fitil fitil getirin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Öncelikle İbrahim Metin ile Prof. Dr. Mithat Melen'in vefatlarından duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

15 Kasım'da Kıbrıs Türklüğü tarihi bir günü heyecanla yaşamıştır. Devlet ve siyaset heyetine iştirak ederek KKTC'yi ziyaret ettik. Ziyaretimizin mana ve mesajı anlamlı ve güçlüdür. Devlet kurulasıya kadar mücahitlerin kahramanlıkları Beşparmak'ta çınlamış, adanın her tarafı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Boş yere nefes tüketmedik. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur. Kıbrıs'ın Türk kalması tarihin namus konusudur.

BAHÇELİ'DEN AB'YE ÇOK SERT TEPKİ

Kıbrıs bizim için milli bir meselesidir. Hiçbir şartta ihmali olmaz. Kıbrıs 307 yıl hakimiyetimiz altında huzur, barış ve güvenlik içinde yaşamıştır. Nice parlak eserimiz Kıbrıs'ı baştan ayağa kuşatmış bugünlere ulaşmıştır. KKTC'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği demektir. Adımız birdir, amacımız birdir, acımız birdir, arzumuz birdir, anımız birdir. Türk milleti olarak varız, buna da inançla devam edeceğiz. Kıbrıs Türklüğü yok sayılamaz, varlık hakları yokuşa sürülemez. Demokrasinin ilkelerini, turnusol kağıdı gibi Kıbrıs tarihinin üzerine koyarsak kimin antidemokratik, faşist olduğunu herkes görecektir.

REKLAM

Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan'dan mı izin alacaktık. Ne zamandan beri BMGK, Türk milletinin iradesinin üstüne çıkmıştır. Adada yaşayan halklar bellidir.

Türkiye olmadan, KKTC hesaba katılmadan Doğu Akdeniz'de atılacak her adım barış arayışlarını yok edecektir. Meselenin özü de bu kadar basittir.

OYNAT 03:09 Bahçeli'den Anayasa iddialarına sert tepki: İhanet metnini kim yazdı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Millet İttifakı tarafından hazırlandığı iddia edilen Anayasa çalışmasına sert tepki gösteren Bahçeli, ''CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi reddetmiş, Kılıçdaorğlu da reddetmiştir. Kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kim yazdı? Türk'ü, Türk milletini, Atatürk'ü, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, ana dilde eğitimi kim izah edecek? Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de açıklamasında 'başında İbrahim Kaboğlu'nun olduğu bir mutabakat metni elimizde' dedi mi, demedi mi? Bu yalancılık karşısında hayrete düşen milletimizdir. Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş, ne dur durak bilmiştir. PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir. Utanç verici bir rezalettir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KIBRIS'TA EŞİT HAKLARA SAHİP İKİ KESİMLİ DEVLET ZARURİYETTİR"

Kıbrıs'ı Helen adasına dönüştürmek isteyenlerin provokatif açıklamaları hepimizin malumudur. Anlaşılan odur ki, enosis kampanyası hız kesmeden, ana gayesi değişmeden devam etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kurulmuştu. Anayasa, Kıbrıslu Türk ve Rum toplumunun eşit siyasi hak ve statüsünü esas almıştı. Kıbrıs Rum tarafı, izin vermemiştir. Huzura tahammülsüzdür. Rumlar 21 Aralık 1963'ten itibaren saldırı ve suikastlarını artırmışlardır. Kanlı Noel Katliamı ise bu sürecin sonucudur.

Kıbrıs Cumhuriyeti, KıbrıslI Rumların şiddete dayalı güç kullanımından sonra ortadan kalkmıştır. Barış Harekatı, Türkiye'nin muktedir eli olarak tarihe geçmiştir. 52 yıllık müzakere sürecinden hiçbir şey çıkmamıştır. Annan Planı bile sonuç vermemiştir. Bizim için tehlikeli tavizlere sahne olan Crans-Montana görüşmelerinde orta yol bulunamamıştır. Çözüm sokaklarda dolaşmaya başlayan, sözde sivil itaatsizlik eylemleri için zemin yoklayan, Rum sevdalısı Akıncı gibi, vatandan toprak vererek olamayacaktır.

Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki kesimli egemen devlet zaruriyettir. Beklentimiz Kıbrıs Türklüğünün uluslararası camiada tanınmasıdır. Ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması bir diğer beklentimizdir. Doğu Akdeniz'in kaptan köşkü Kıbrıs, hidrokarbon zenginlikleri ve paylaşım sorunları ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından ödün vermeyecektir. Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır.

REKLAM

Türkiye Cumhuriyeti mazlumlara umut ışığı olmuştur, masumların, mağdurların umut kapısı haline gelmiştir. İmparatorluğumuzun kucaklayıcı yapısı, Türkiye Cumhuriyeti'ne miras olarak geçmiştir . Türkiye bir hukuk devletidir. Günümüzde hukuk, demokasi, ve mülkiyet hakkı her oplumun azami ölçülerde sağlaması gereken evrensel şartlardır. Devlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet baki bizler ise faniyiz.

İçe kapanmış bir Türkiye değil, dünyaya açılan dinamik, dengeli, atılgan, yeni fikirlere yatkın, öncü olan, övgü ile adından söz ettiren bir Türkiye hepimizin dileğidir. Cumhur İttifakı bunun için mücadele etmektedir. Demokrasi ile hukuku ile iş insanları ile, güvenceli yatırımları, üretken karakteri ile, milli birliği ile parmakla gösterilen Türkiye'ye ulaşmak temel gayemizdir.

REKLAM

Kavga etmek yerine kucaklaşmanın güzelliğini seçmeliyiz. Değirmen ginbi öğütmek yerine dağ gibi birbirimize destek vermeliyiz. Başka bir Türkiye yoktur. Ne yapacaksak, nereye varacaksak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine bağlı kalarak hareket ederek yapmalıyız.

Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklar ile çemberin krılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. Başarı bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin ihtiyacı olan tarihi bir yönetim reformu olarak devam etmektedir.

OYNAT 01:41 Devlet Bahçeli, Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu ve PKK paçavrasını parka resmeden Küçükçekmece Belediyesi ile ilgili konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu ve PKK paçavrasını andıran figürü, çocuk parkına resmeden Küçükçekmece Belediyesi ile ilgili sert konuştu. Bahçeli, 'CHP Genel Başkanı Türkiye'ye verip veriştirmiş, fukara aklının bagajında ne varsa döküp saçmıştır. Hatta ABD ve AB liderlerine yönelik Türkiye'de demokrasi hareketlerini destekleyin çağrısında bulunmuştur. İBB Başkanı durur mu? Kırık dökük yabancı diliyle açılış konuşması yapmış, Türkiye'yi şikayet ede ede bitirememiştir. CHP'liler belediye işlerinden başka her işle meşguldür. Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK'nın renklerinden oluşan amblemini çocuk parkının yer döşemesinde kullanması Kılıçdaroğlu zihniyetinin terör örgütü sempatisinde sınır tanımadığının işaretidir. Bu vahim bir olaydır. Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP'nin PKK'yı, belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor, hangi rezil kucaklara atılmak için çırpınıyor?' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GİZLİ ANAYASA ÇALIŞMASINA SERT TEPKİ: MASAYI PKK KURMUŞ, KALEM SİPARİŞİ DE FETÖ'YE VERİLMİŞTİR

CHP Genel Başkanı, konuğu olduğu ABD merkezli enstitüde Türkiye'ye verip veriştirmiştir. Hatta, ABD ve AB liderlerine yönelik, Türkiye'de demokrasi hareketlerini destekleyin çağrısında bulunmuştur. İBB Başkanı da işbirlikçiliğinin figüranlığını sergilemiştir. 9-10 Kasım'da Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin 52. Dünya Konferansı'ndan kırık dökük yabancı dili ile açılış konuşması yapmıştır.

REKLAM

CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür. CHP Küçükçekmece Belediyesi'nin terör örgütü sembolünü parkta kullanması vahim bir olaydır. Mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hallere nasıl düştü? Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi iddiayı reddetmiştir, Kılıçdaroğlu da reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin.

Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018'de hazırlanmış çerçeve metni için kurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kimler hazırladı? Federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini kim izah edecek? 2 Haziran 2018'de bir gazetede çıkan açıklamasında, 'Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde' dedi mi demedi mi? Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş ne durdurak bilmiştir.

Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasının karnından doğmamıştır. Hodri meydan! Her kim istiyorsa bedenimize toprağa gömmelidir. Susanları korkak sanmasınlar, sabredenleri çantada keklik görmesinler. Kim hain mücadele içinde olacaksa önce bizi çiğnemeli.

REKLAM

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye 2 jeneratör hediye etti

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığından AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e Kıbrıs tepkisi: Gerçeklerden kopuk olduğu gözler önüne serildi

GÜNDEM KKTC'de tarihi an: Erdoğan ve Bahçeli 46 yıl sonra açılan Maraş'a gitti