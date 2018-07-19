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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika haber: MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı

MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı

MİT Başkanlığının Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Yusuf İnan
Yusuf İnan

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanı Yusuf İnan, İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kaçtığı Ukrayna'da MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sevk edildiği İzmir Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün talimatıyla algı oluşturdu

Yusuf İnan'ın, darbe girişimi öncesinde yurt içinde ve yurt dışında kurduğu internet sitelerinde örgüt lehine yayımladığı yazılarla algı operasyonu yürüttüğü belirlendi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ukrayna'ya kaçan İnan'ın bu ülkede yazılım şirketi kurduğu tespit edildi.

Örgüt lehine yazdığı yazıları internet sitelerinde yayımlayan İnan, bunları bazen kendi adıyla bazen de takma isimlerle servis etti. İnan, darbe girişiminden sonra da örgütün talimatları ve yönlendirmelerini, kaleme aldığı yazılarla aktarmayı sürdürdü.

FETÖ'nün sosyal medyadaki algı operasyonlarının yürütülmesinde de etkin rol üstlenen İnan, örgüt üyelerine talimatların verildiği belirlenen bir rüya tabiri sitesinde çeşitli rüya tabirleri yazdı. İnan, bu yöntemle örgüt talimatlarını aktaran isimler arasında yer aldı.

Örgütün kumpas operasyonlarına destek mahiyetinde yazılar yazdığı da belirlenen İnan'ın, 17-25 Aralık süreciyle başlayan örgüte yönelik operasyonlarda tutuklanan birçok FETÖ zanlısıyla da irtibatları tespit edildi.

İnan'ın sahibi olduğu internet sitelerinin örgüte ait kapatılan Kanaltürk ve Samanyolu TV gibi kanallarla da aynı doğrultuda yayınlar yaptığı belirlendi.

News2023 haber sitesinden FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapan İnan'ın Yerel Gündem gazetesi imtiyaz sahibi olduğu, 17-25 Aralık kumpası, Mısır'daki darbe gibi günlük gelişmelere ilişkin örgütün yönlendirmesiyle algı çalışması yaptığı ifade edildi.

Darbe girişiminden sonra Ukrayna'ya kaçan İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

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