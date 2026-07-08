NATO ailesi Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO 36. Liderler Zirvesi kapsamında liderler ile eşleri onuruna Külliye'de resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Türkiye plakalı makam araçlarıyla törenin düzenlendiği Külliye'nin Kış Bahçesi'ne gelen davetlileri, mehteran bölüğü ile 16 Türk devletinin temsili askeri kıyafetleri giyen polisler ve 16 Türk devletinin bayraklarını taşıyan temsili yeniçeriler karşıladı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı. ABD Başkanı Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini ‘OK’ işaretiyle onayladı. Külliyenin merdivenlerinden çıkan liderler, Erdoğan ve eşi ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Kış Bahçesi Salonuna geçti.

MACRON VE TRUMP İLE SOHBET

Resepsiyona ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gelirken, Erdoğan tarafından karşılanan son konuk ise Trump oldu. Erdoğan çifti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile sohbet gerçekleştirirken, Donald Trump da Erdoğan ve eşi ile ayak üstü birkaç dakika sohbet etti. Erdoğan, Trump ile birlikte salona geçerken, Külliye'ye en son gelen iki lider olan Portekiz Başbakanı Filibe Lois ile İtalya Başbakanı Gergoia Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Trump ile arasında soğuk rüzgarlar esen Meloni, Külliye'ye gelen son lider oldu.

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