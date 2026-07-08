NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklama yapıyor
08:12, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:17, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklama yapıyor
NATO Genel Sekreteri Rutte açıklama yapıyor:
'Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz.
Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO güçlenmiş olacak. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları ABD ve Avrupa arasında eşitlendi.
Bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz. Bu sadece Trump'ın ısrarı sonucu olmuyor, Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz.
NATO daha güçlü, Avrupa daha güçlü. İran konusunu da ele almayı bekliyoruz.'
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :natoruttenato genel sekreterimark rutte
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.