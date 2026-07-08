NATO Genel Sekreteri Rutte açıklama yapıyor:

'Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz.

Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO güçlenmiş olacak. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları ABD ve Avrupa arasında eşitlendi.

Bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz. Bu sadece Trump'ın ısrarı sonucu olmuyor, Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz.

NATO daha güçlü, Avrupa daha güçlü. İran konusunu da ele almayı bekliyoruz.'

Ayrıntılar geliyor...