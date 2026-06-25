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NATO öncesi siber alarm

NATO öncesi siber alarm

Merve Safa Akıntürk
04:0025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Ankara’da zirve için oluşturulan “Operasyon Turkuaz” planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.
Ankara’da zirve için oluşturulan “Operasyon Turkuaz” planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde ülke genelinde siber güvenlik ve fiziki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 81 ilde kritik altyapılar ve bilgi sistemleri taramaya alınırken, başkentte ‘Operasyon Turkuaz’ kapsamında geniş çaplı güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştı.

NATO Zirvesi öncesinde Türkiye siber alarm durumuna geçti. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), 81 il valiliğine zirvesi öncesinde kritik altyapıların siber saldırılara karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi maksadıyla yazı gönderdi. Bu doğrultuda, kritik kamu hizmetleri başta olmak üzere, kritik altyapılarda meydana gelebilecek siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi ve bunlara yönelik siber tehditlerin bertaraf edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Kurum ve kuruluşların sorumluluğunda bulunan dijital altyapı ve hizmetler, internet erişim altyapıları, haberleşme sistemleri, veri merkezleri, bulut bilişim hizmetleri ve organizasyonla doğrudan veya dolaylı ilişkili tüm bilişim varlıklarının güvenlik seviyeleri gözden geçirilecek.


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