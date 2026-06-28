NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biri Türkiye

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Genel Sekreteri Benedetta Berti, Türkiye'nin savunmaya ayırdığı kaynaklar, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve NATO operasyonlarına sağladığı katkılar sayesinde İttifak'ın en güçlü üyeleri arasında yer aldığını belirtti. Türk parlamenterlerin de NATO PA çalışmalarında aktif rol üstlendiğini ifade etti.

NATO Parlamenter Asamblesi'nin 71 yıldır NATO ile üye ülkelerin parlamentoları arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Berti, zirvelerde alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde parlamentoların kritik rol oynadığını söyledi. Savunma bütçelerinin onaylanması, savunma sanayisini destekleyen yasal düzenlemelerin çıkarılması ve askeri tedarik süreçlerinin hızlandırılmasının parlamentoların sorumluluğunda olduğunu ifade eden Berti, vatandaşlara güvenlik tehditlerinin doğru anlatılması ve savunma yatırımlarının neden gerekli olduğunun şeffaf şekilde aktarılmasının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.