Gündem Oktaydan çok net Doğu Akdeniz mesajı Faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz
POLİTİKA

Fuat Oktay'dan çok dikkat çeken Doğu Akdeniz ve Deniz Kuvvetleri mesajı

Oktay'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji krizi ile ilgili olarak "Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, römorkörün KKTC'ye hayırlı olmasını diledi.

Seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan koruma kapasitesine sahip römorkörün Türk bayrağıyla Akdeniz'de hayırlı görevler ifa edeceğini aktaran Oktay, "Bizim için her karış toprağımız kıymetli olduğu kadar denizlerimizin her bir damlası da kıymetli ve vazgeçilmezdir. Gemi Kurtaran Römorkörü bugünden itibaren Akdeniz'de oluşacak muhtemel deniz kazalarına müdahale edecek ve deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

AA
Fuat Oktay ve beraberindeki heyet

Oktay, Türkiye'nin karasularında ve uluslararası sularda yardım çağrısında bulunan her bir deniz taşıtına zaman kaybetmeden ve milliyet farkı gözetmeksizin yardımda bulunan Kıyı Emniyeti ekiplerine şükranlarını sundu.

ÇOK KRİTİK DENİZ KUVVETLERİ MESAJI!

Sivil bahriyenin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz Kalkanı Harekatı gibi faaliyetlerle, Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerin korunması çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve deniz yetki alanlarında son dönemde hızla değişen güvenlik denklemi, Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü daha ileri seviyelere taşımamızı gerekli kılmıştır. Milli maksatlarla Doğu Akdeniz'de bulunan araştırma gemilerimize ve sondaj platformlarımıza her türlü koruma, destek ve refakat faaliyetleri çelikten irademizle sürdürülmektedir. Türk denizcileri, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin haklarının güvencesi, uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında barış ve güvenliğin teminatıdır. Türkiye olarak her zaman Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesini, bunun için de doğal kaynakların adil bir şekilde çıkartılması ve paylaşılması gerektiğini her zaman savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz hem kendi haklarını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde korumaya devam edecektir."

Oktay, denizlerin, insanlık tarihi boyunca tüm dünyayı, medeniyetleri ve kültürleri yaklaştıran ve ticareti kolaylaştıran bir özelliği bulunduğunu aktardı.

AA
Fuat Oktay

Türkiye'nin uzun kıyı şeridi sayesinde deniz ülkeleri ile komşu olduğunu ifade eden Oktay, denizcilik sektöründe tersanesiyle, limanıyla, personeliyle ışıldayan güçlü ve sağlam bir bahriye yapısına sahip olduklarını dile getirdi.

REKLAM

GÖZÜMÜZ ARKADA KALAMAYACAK

Ekonomiye ciddi katkılar sağlayan denizcilik sektörünün daha da gelişmesine ve denizlerde operasyonelliğin artmasına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Akdeniz'deki stratejik konumu ile KKTC'nin liman altyapısı ve deniz donanımı ne kadar güçlü olursa egemenliği de o kadar kuvvetlenecektir. Bu çerçevede, Ulaştırma Bakanımızın da belirttiği gibi, KKTC'de amatör denizci yetiştirmek için bir çalışma başlatıyoruz. Hedefimiz 2023'e kadar Ada'ya 20 bin amatör denizci kazandırmaktır. KKTC'de açık deniz lojistik desteğimizi yeni limanlar ekleyerek yaygınlaştıracak, gemi trafik hizmetlerini çok daha etkin hale getireceğiz. Denizcilik sektöründeki gelişmelerin, Kuzey Kıbrıs'a sağlayacağı ekonomi ve güvenlik yönünden katkıları göz önünde bulundurarak, denizcilik alanında ülkemizin sahip olduğu bilgi, birikim ve potansiyeli Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. KKTC'ye tahsis edilen römorkör ve kıyı emniyetimizin zenginliği sayesinde, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz ile sismik araştırma platformlarımız faaliyetlerini yaparken gözümüz arkada kalmayacaktır."

Oktay, konuşmasını, "Gemi Kurtaran, pruvan neta, denizin sakin, bahtın açık olsun. Sancağımız arşta daim olsun." diyerek sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve diğer protokol üyeleri ile römorkörü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

REKLAM
Kararlılıkla sürdüreceğiz

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Oktay'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz ve Deniz Kuvvetleri mesajı.
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.
150 yıllık rüya proje

150 yıllık rüya proje

​Tamamlandığında 10 bin kişiye iş kapısı açılacak.
Bayram önlemi

Bayram önlemi

Ağustosun 7'sinde başlayıp 20'sinde sona erecek.
Şişli'de <br>korku dolu anlar

Şişli'de
korku dolu anlar

​İki otobüsün arasına girdi, ölümden döndü.
Johnson başbakan<br>olursa istifa edecek

Johnson başbakan
olursa istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Hammond canlı yayında açıkladı.
Düzce'den acı haber

Düzce'den acı haber

​Aramalara bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
23 yıl sonra hayatını karartan telefon

23 yıl sonra hayatını karartan telefon

Okuduğu okul, yaptığı askerlik hatta ehliyeti dahil hiçbir şey kimlik bilgilerinde yer almıyor.
Göçü<br>önleyen yatırım

Göçü
önleyen yatırım

Çoğu kadın 300 kişiye ekmek kapısı oldu.
Yalanlarını<br> ses kaydı çürüttü

Yalanlarını
ses kaydı çürüttü

​Darbeci yarbayın talimatları tek tek çözüldü.
Dünyanın<br>konuştuğu çocuk

Dünyanın
konuştuğu çocuk

13 yaşında hangardan uçak çalmaya çalıştı.
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı

90 mm topla kargo uçaklarında da taşınabilecek.
Başının üstünde<br>taşıyarak kaçtı

Başının üstünde
taşıyarak kaçtı

​10 gün arayla aynı işyerini soyan hırsızlar yakalandı.
Evde<br>1 terörist öldürüldü

Evde
1 terörist öldürüldü

Operasyon sonrası ev sahipleri de gözaltına alındı.
Yarım milyon<br>aracını geri çağırdı

Yarım milyon
aracını geri çağırdı

​Motorlarında teknik problem olduğu tespit edildi.
Provokatif saldırı

Provokatif saldırı

​Bölgede bulunan Türk askeri teyakkuza geçti.
En acı arayış

En acı arayış

4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.