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Gündem Ömer Çelikten Özdağa sert tepki Yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Özdağ'a sert tepki: Yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ümit Özdağ'ın "AK Parti ile İYİ Parti arasında gizli görüşmeler yapılıyor" iddialarını ser bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yağan Çelik, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ’a yakışmıştır."

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"Operasyon siyaseti yapmak ancak bu tiplere yakışır"

Çelik şöyle devam etti: "Ajandası yalan, iftira ve güdümlü operasyon olanın kimliği siyasetçi olamaz. Biz, her çalışmamızı milletimizin gözü önünde, milletimizle paylaşarak yaparız. Kapalı kapılar ardında gizli ajanda ile operasyon siyaseti yapmak ancak bu tiplere yakışır."

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