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Önce lastikleri yanmaya başladı: Zigana Tüneli'nde tır alev aldı

Önce lastikleri yanmaya başladı: Zigana Tüneli'nde tır alev aldı

23:5417/05/2025, Cumartesi
AA
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Lastiklerde başlayıp dorseye sıçrayan alevler nedeniyle tırda hasar meydana geldi.
Lastiklerde başlayıp dorseye sıçrayan alevler nedeniyle tırda hasar meydana geldi.

Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden tırın önce lastikleri yandı. Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı. Alevler, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, araçta hasar oluştu.

Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden Mevlüt Şabanoğlu yönetimindeki 57 AC 825 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı eski Trabzon-Gümüşhane kara yolundan sağlanıyor.




#Gümüşhane
#Trabzon
#Zigana Tüneli
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