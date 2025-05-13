Gümüşhane Kelkit'te Ö.Ö.'nün (45) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan‘ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.