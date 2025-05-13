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Arabanın kontrolünü kaybetti dereye düştü: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Arabanın kontrolünü kaybetti dereye düştü: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14:5813/05/2025, Salı
DHA
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Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan‘ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan‘ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane Kelkit'te Ö.Ö.'nün (45) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan‘ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





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