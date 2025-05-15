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Gümüşhane'de vaşak ve dağ keçileri yollara indi: Gündüz vakti görülmesi dikkat çekti

Gümüşhane'de vaşak ve dağ keçileri yollara indi: Gündüz vakti görülmesi dikkat çekti

09:2415/05/2025, Perşembe
IHA
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Gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.
Gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

Gümüşhane'de vaşak ve dağ keçileri yola indi. Genellikle gece avlanan ve gece saatlerinde hareket halinde olan vaşağın gündüz saatlerinde görülmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun yaşam alanı daralması ve yiyecek arayışı gibi nedenlerle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Gümüşhane'de gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak yol üzerinde çevredekilere aldırış etmeden yürürken koruma altındaki dağ keçileri ise sürü halinde vatandaşların kameralarına yakalandı.

Genellikle gece avlanan ve gece saatlerinde hareket halinde olan vaşağın gündüz saatlerinde görülmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun yaşam alanı daralması ve yiyecek arayışı gibi nedenlerle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Farklı bölgelerde görüntülenen vaşak ve dağ keçileri ise bir süre sonra çevredeki dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

#Gümüşhane
#Vaşak
#Dağ keçisi
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