Bingöl'de görüntülenen vaşak
Karlıova-Yedisu kara yolunda araç ile giden sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak gördü. Hemen aracını durduran sürücü, cep telefonu ile vaşağı görüntüledi. Bir süre gezinen vaşak, daha sonra Peri Vadisi'ne doğru gidip, gözden kayboldu.
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1 saat önce
Bingöl'de vaşak görüntülendi
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