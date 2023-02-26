Bingöl'de vaşak görüntülendi

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan madenci Yenal Uncu, deprem bölgesinde zamana dair her şeyi unutup sanki aileleri enkazdaymış gibi çalıştıklarını söyledi. Uncu, enkazda çalışma yaptığı sırada ağlama sesi duyduğunu anlatarak, "Bebek zannettik. Hayvan, aynı insan gibi ağlıyordu. Arkadaşlarımız kazdığında çok güzel süs köpeği gördük. Kız çocuğunun köpeğiymiş. Bütün ailesini kaybetti. Köpeği kendisine teslim ettik. O bizi sevindirdi. Kız iki gün boyunca hiç gitmedi. Sürekli orada soğuk taşın üzerinde oturdu. Köpeği ona verebilmek, ona umut olabilmek... Duyguları anlatmada yetersiz kalıyor" diye konuştu.