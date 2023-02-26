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Bingöl'de vaşak görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

13:04 . 26/02/2023 Pazar
DHA
Bingöl'de görüntülenen vaşak

Bingöl'de görüntülenen vaşak

Karlıova-Yedisu kara yolunda araç ile giden sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak gördü. Hemen aracını durduran sürücü, cep telefonu ile vaşağı görüntüledi. Bir süre gezinen vaşak, daha sonra Peri Vadisi'ne doğru gidip, gözden kayboldu.


#Bingöl
#nesli tükenme tehlikesi
#vaşak
#cep telefonu
#görüntüleme
1 saat önce
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Bingöl'de vaşak görüntülendi
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