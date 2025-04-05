Oyuncu Deniz Uğur boykotçu ünlüleri topa tuttu: Ben sizin ciğerinizi bilirim

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, CHP'nin başlattığı ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarına destek veren ünlü isimleri sert bir dille eleştirdi. Uğur, sosya medyadan yaptığı paylaşımda, "Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Ben bunları yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler" ifadelerini kullandı.
'Adını Feriha Koydum'da oynadığı "Sanem" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Deniz Uğur, CHP Genel Başkanı Özel'in yerli ve milli ürünleri hedef alarak ekonomiye darbe girişimi çağrısına destek veren ünlülere karşı dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Oyuncuların birbirlerine destek verir gibi görünmelerine değinen oyuncu Uğur, sektöre dair dikkat çeken tespitlerde bulundu.
'Ben mobbing yerken neredeydiniz'
Deniz Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- “Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu arkadaşlarım(!) neredeydi acaba? Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi?
'Keşke ciğerlerini bilmeseydim'
- Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle dayanıştığı asla görülmemiştir. Çünkü içlerinde hırs vardır, dayanışma değil rekabet ruhu vardır. Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Bu yüzden sevdiklerim çok azdır.
'Ben bu dayanışmayı(!) yemiyorum: Patlak egolu kağıttan bebekler'
- Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu dayanışmayı (!) yemiyorum. Patlak egolu kağıttan bebekler sizi... 'Gerçek' olamadınız gitti.”