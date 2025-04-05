Bize ambargo uygulanırken neden destek vermediler?

Tiyatrocu Nurdan Albamya İnci, CHP'li belediyeler tarafından kendilerine uygulanan ambargoya dikkat çekerek, muhalefet boykot çağrılarına destek veren ünlülerin bu süreçte sessiz kalmalarını eleştirdi. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın boykot çağrısı yapmasının ardından diziden çıkarılması sonrası muhalif ünlüler, oyuncu için destek mesajları paylaştı. Oyuncu Nurdan Albamya İnci, kendilerinin de CHP'li belediyeler tarafından ambargoya tabi tutulduğunu ve buna kimsenin ses çıkarmadığını belirtti. İnci, “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildiğinden beri öyle bir ambargo uyguladı ki... CHP belediyelerinde iş yapmayı bırakın, kapısının önünden geçemedik. Parasıyla salon bile kiralamadılar. Biz insan değil miydik? Neden kimse sesini çıkarmadı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP yönetimine geçen belediyelerin kendi görüşlerinden olmayan oyunculara salon kiralamadıklarını söyleyen İnci, yaşadığı ayrımcılığı şı sözlerle anlattı: "Normalde belediyeler ya oyun alır ya da salon kiralar, biz de gişe açarız. Eskiden Ak Parti'de olan belediyelerden CHP’ye geçen belediyelerin hiçbiri -orada bir kemik izleyicimiz olmasına rağmen- bize ücreti karşılığında salon kiralamadı. Günlerce Üsküdar Belediyesini aradım salon kiralamak için. Bir gün çok üsteleyince telefondaki kadın, 'Bir saniye' dedi, bir erkek sesi 'Onlara sahne kiralamıyoruz' dedi. Kültür sanat tutkunları bilir ki, bizler ve eski belediye başkanı Hilmi Bey, ilmek ilmek işleyerek Üsküdar'ı sanatın merkezi yapmıştık. En çok da Sinem Dedetaş yönetiminin emeklerimizi görmezden gelmelerine üzülüyorum. Orada bizi bekleyen çok yoğun seyirci var. Şu an sadece Fatih Belediyesi salon veriyor. Geçen sene 70-80 tane oyun oynayan bir tiyatroyken bu sene sadece 30 oyun oynadık. Üsküdar Belediyesi de dahil İBB ve CHP’li belediyelerin önünden dahi geçemiyoruz. Bize randevu bile vermiyorlar. Dayanamayıp gittiğimde yüzüme bile bakmadılar."