Ünlülere boykot baskısı yapmış

İBB’deki yolsuzluğu örtmek için ortaya atılan boykot çağrısına yönelik soruşturma sürüyor. Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı’nın çağrısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğüyle ayrıştırıcı söylemler yayan kişiler hakkında, “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Yapılan operasyonda, aralarında Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Set Birimi Sorumlusu oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Ünlü isimleri organize etmeye çalışan Üzümoğlu’nun, oyunculara boykot için baskı yaptığı iddia edildi. Cep telefonuna el konulan Üzümoğlu’nun, sendikanın WhatsApp grubundan da CHP’nin Maltepe mitingine katılım için ciddi çaba sarf ettiği belirlendi. Gözaltındaki diğer isimlerin Bekir Aslan, Yeliz Ağdemir, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Berna Güneri Kutlu, Ömer Çiftçi, Şenay Ağgez, Aslı Yirsutimur, Muhammet Enes Özel, Ceren Örnek ve Damla Kıraklı olduğu öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.