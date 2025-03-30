Boykot çağrıları suç oluşturabilir

"Boykot çağrısı hele vandallık eylemine dönüşürse, fiili icra edenle onu azmettiren hem ceza hukuku ve hem de tazminat hukukuna göre sorumlu fail konumundadırlar. Ceza yargısı pratiğinde fiili bizzat icra eden 'asli maddi fail', kişiye o fiili işlemeyi azmettiren ise 'asli manevi fail' olarak tanımlanır. Üzüntü verici ama biz yine de hatırlatalım; hiçbir aymazlığı hukuk himaye etmez, edemez. Siyasi rekabet, legalite yok sayılarak yapılamaz."