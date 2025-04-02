CHP’nin Türk ekonomisini hedef alan ‘Tüketimi durdurun” çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'nin yerli ve mili ürünleri hedef alan çağrısına ünlüler başta olmak üzere siyaset ve ekonomi çevresinden sert eleştiri geldi. İşte boykot çağrısına gelen tepkiler.

1 /8 CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef alan boykot çağrısında bulundu. İstanbul'da bu durum muhalefetin boykot çağrısının tam tersine alışveriş merkezlerine ve restoranlara yoğunluk olarak yansıdı. Özel’in Türk ekonomisini hedef alan bu skandal çağrısına, sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından tepki yağdı.

2 /8 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafın, şirket sahibi ve hissedarlarının borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakkı olduğunu belirterek, "Bu konuda kimse tereddüt etmesin." dedi.

3 /8 Ünlü futbolcu Mesut Özil de boykot çağrısına tepki gösterenlerden oldu. Özil, 'Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım!' dedi.

4 /8 TRT1’de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu: "Bırak yorum yapmayı sessiz kalanları da linçlemeye alışmışlar bunun tam adı faşizmdir." Oyuncu Türkoğlu, bu kültürel faşizmi boykot ettiğini duyurdu.

5 /8 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'boykot' çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot yanlış. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı" dedi.

6 /8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkara destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini söyledi.