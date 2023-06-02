Özgür Özel'in 'İtiraz ettiler' dediği HÜDA PAR'lılar TBMM'de yemin etti

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de milletvekili yemin metnini okudu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28’inci dönem parlamentosu, yeni milletvekillerinin yemini için bugün saat 14.00’te toplandı. 28'inci dönemin ilk oturumunu, MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis Geçici Başkanı olarak yönetti.
Seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı iddia edilmiş, parti kaynakları bu söylemleri reddetmişti.
Özgür Özel'in 'İtiraz ettiler' iddiası
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini öne sürmüştü.
AK Parti listelerinden parlamentoya giren HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, bugün TBMM'de yemin etti. Böylelikle yandaş medya ve CHP'li Özgür Özel'in "Milletvekili yemin töreni HÜDA PAr'ın itirazları nedeniyle ertelendi" diyerek bulunduğu asılsız iddiaları son bulmuş oldu.