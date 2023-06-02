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Özgür Özel'in 'İtiraz ettiler' dediği HÜDA PAR'lılar TBMM'de yemin etti

AK Parti listelerinden parlamentoya giren HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de yemin etti. Böylelikle yandaş medya ve CHP'li Özgür Özel'in "Milletvekili yemin töreni HÜDA PAr'ın itirazları nedeniyle ertelendi" diyerek bulunduğu asılsız iddiaları son bulmuş oldu.

17:21 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de milletvekili yemin metnini okudu.

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de milletvekili yemin metnini okudu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. 28’inci dönem parlamentosu, yeni milletvekillerinin yemini için bugün saat 14.00’te toplandı. 28'inci dönemin ilk oturumunu, MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis Geçici Başkanı olarak yönetti.

Seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı iddia edilmiş, parti kaynakları bu söylemleri reddetmişti.


Özgür Özel'in 'İtiraz ettiler' iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini öne sürmüştü.

AK Parti listelerinden parlamentoya giren HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, bugün TBMM'de yemin etti. Böylelikle yandaş medya ve CHP'li Özgür Özel'in "Milletvekili yemin töreni HÜDA PAr'ın itirazları nedeniyle ertelendi" diyerek bulunduğu asılsız iddiaları son bulmuş oldu.


HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bizim bayrakla problemimiz yok
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bizim bayrakla problemimiz yok

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Millet İttifakı kazanırsa cumhurbaşkanı yardımcısı olacak birisi diyor ki 'PKK ne ise HÜDA PAR odur'. Bir tarafta bir siyasi parti, öbür tarafta eli kanlı, kırk yıldır terör estiren, herkesi öldürmeyi kendisinde bir hak olarak gören terör örgütünü alıyor ve terazinin iki ayrı kefesine koyuyor. Milletimiz görüyor tabi bu ahlaksızlıkları. Bu bahsettiğimiz güruhun söyledikleri HÜDA PAR'a da AK Parti'ye de hiçbir şey kaybettirmedi." ifadelerini kullandı. Türk bayrağı hakkında yaşanan provokasyonlara ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, "Bizim bayrakla bir problemimiz yok" dedi.

#TBMM
#HÜDA PAR
#Özgür Özel
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