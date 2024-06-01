Pensilvanya'da ölüm sessizliği: FETÖ'de bir dönemin sonu

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Fetullah Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki mâlikanesinden kaçırıldığı iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilen bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

ÇİFTLİK SATILIĞA ÇIKARILMIŞ!

FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı. Anadolu Ajansı'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GİTMİŞ

Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı. AA, FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölgeyi de havadan görüntüledi. Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor. Alanın görüntülendiğini fark eden 2 örgüt üyesi, hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaştı.

FETÖ elebaşı nerede?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'in oğlu) Ebuseleme Gülen’in geçen hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası örgüt yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor. Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor. İddiaların örgüt yandaşları tarafından yoğun etkileşim alması üzerine de Fetullah Gülen adına uzun zamandır paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabında, FETÖ elabaşının çiftlikten "daha sakin bir ortamda" rutin faaliyetlerine devam ettiği ifadelerine yer verilmiş, yer değişikliğinin doktorların ısrarından kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ebuseleme Gülen, amcasının 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili "gerçekleri açıklamadan ölmemesi gerekir" yorumlarında bulunurken, Türkyolu, Adil Öksüz, Kudret Ünal ve Barbaros Kocakurt gibi örgütün önde gelen isimlerini suçlamayı sürdürüyor.

Türkyolu’nun bu kadar serveti nasıl oldu?

Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile yaptığı evlilik sayesinde örgütteki yerini daha da sağlamlaştırdı. Örgütün Gülen'den sonraki karar mekanizması olarak bilinen ve bizzat elebaşı tarafından atanan "ÂlÎ Heyet" adlı kurulunda yer alan Türkyolu'nun adı, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sık sık gündeme geldi. Pensilvanya'daki kampın idaresinden, örgütün banka hesaplarına kadar her alanda yetkiyi elinde bulunduran Türkyolu, örgüte ait "himmet" paralarını kendi hesabına aktarmak, onlarca ev ve iş yerine sahip olmakla suçlanmıştı. Türkyolu'nun şahsi mal varlığının "hiçbir işte çalışmadığı halde" katlanarak artması diğer ülkelerdeki örgüt yapılanmalarını rahatsız etmiş, örgütün tabanından "Biz maddi sıkıntı çekerken onlar lüks içinde yaşıyor" yorumları sosyal medya platformlarına yansımıştı.







