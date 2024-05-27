FETÖ elebaşı kayıplara karıştı

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in önce kaçırıldığı, sonrasında ise öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Akrabaları özel bir ekibin FETÖ elebaşı Gülen’i kimsenin bilmediği bir yere götürdüklerini gerekçe göstererek, Pensilvanya’daki yerleşkeyi bastı. MİT ve diğer istihbarat kaynakları ise, Gülen’in, arabayla 20 dakikalık bir mesafede bulunan ayrı bir villada tutulduğu bilgisine ulaştı. FETÖ’nün sözde üst düzey isimlerinin konuya ilişkin açıklama yapmaması dikkat çekti.

YEĞENİ İFŞA ETTİ

Sosyal medya üzerinden örgüt içindeki kavgayı ifşa eden elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, amcasının ‘Uzun Cevdet’ lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını iddia etti. Sosyal medyadan Türkyolu ile Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve doktoru Kudret Ünal’a küfürler yağdıran Ebuseleme Gülen, Pensilvanya’da çektiği video ile FETÖ elebaşının kamptan götürüldüğünü açıkladı.

GÜLENLER YERLEŞKEYİ BASTI

Gülen’den haber alamayan yakınlarının ise Pensilvanya’daki yerleşkeyi bastıkları öğrenildi. Ebu Seleme Gülen’in paylaştığı mesajlar üzerine yerleşkeye gelen yakınlarının, Fetullah Gülen’i görmek istemesi üzerine sert tartışmaların yaşandığı belirtildi. Tutulduğu odada fotoğrafı paylaşılan FETÖ elebaşı Gülen’in bilinçsiz bir şekilde görülmesi ise sağlığı üzerindeki tartışmaların artmasına neden oldu.

20 DAKİKALIK MESAFE

Komada olduğu, ruh ve beden sağlığını kaybettiği ileri sürülen Gülen’in ciddi sağlık sorunları nedeniyle daha sakin bir yere götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ölmediğini gösteren bir fotoğrafla birlikte Gülen’in iyi olduğu paylaşımı yapıldı. MİT ve Emniyet istihbarat birimleri ise Fetullah Gülen’in arabaya 20 dakikalık mesafede bulunan bir villada tutulduğu bilgisine ulaştı. Bu villada Gülen’in özel hizmetlerine bakan Cevdet Türkyolu, Doktor Kudret Ünal, Barbaros Kacakurt gibi özel bir ekibin bulunduğu belirtildi.

ÖRGÜT İÇİNDEN SALDIRI BEKLENTİSİ

Öte yandan yer değiştirme ile ilgili de yeni iddialar ortaya atıldı. Örgütün elebaşı Gülen’nin, ruhsal ve bedensel sorunlar yaşadığı, temel ihtiyaçlarını göremediği için Pensilvanya’daki yerleşkeden götürüldüğü ileri sürüldü. Yine Gülen’nin örgüt içinden saldırıya uğrayacağı, güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı iddia edildi.Örgütün yayın organlarından yapılan paylaşımda ise, Gülen'in doktor tavsiyesi ve ısrarıyla kısa bir süre sakin ortamda günlük programlarına devam edeceği açıklandı.







