PKK Avrupa’nın yeni neonazisi

TRT Haber canlı yayınına katılan Kalın, Afrin’e yönelik harekatın başlamasının ardından PKK’nın kitleleri sokaklara dökmeye çalıştığını ancak “sıfır başarı” elde ettiğini dile getirdi. Avrupa’da son günlerde PKK’lıların Türklere yönelik saldırılarına dikkati çeken Kalın, bu durumun Neonazilerin Türklere yönelik saldırılarını çağrıştırdığını söyledi. Kalın, “Avrupa’nın göbeğinde eşkıyalık yapmalarına izin verilecekse bizim bu soruyu sormamız gerekiyor, ‘PKK, Avrupa’nın yeni Neonazileri mi oluyor, buna mı hazırlatılıyor, buna mı hazırlanıyor PKK?” dedi.

Kalın, “Bir grup sanatçımız çok güzel bir çalışma yaptılar. İçerisinde Yavuz Bingöl’ün, Sibel Can’ın, Orhan Gencebay’ın olduğu çok güzel bir Afrin türküsü hazırlanıyor” bilgisini verdi.

Vizyonsuz ve cahilane

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’yi Afrin operasyonunu durdurmaya çağıran Suriye’ye ilişkin tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi.

Çelik, “Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP gibi bir kurumun, Suriye’deki olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzağa düştüğünü gösteren bir karar oldu” dedi. Çelik, “Karar son birkaç yıl içinde AP’nin aldığı en vizyonsuz karar. Cahilane bir karara imza atıldı. Bu çağrının siyasi, ahlaki ve sahadaki gerçeklerle ilgisi yok. Türkiye için güvenlik kaygısı ortadan kalkana kadar operasyon sürecek. Bu çağrının zaten bağlayıcılığı yok ama Türkiye’ye ‘askerlerini çek’ demek terör örgütlerine açık destektir” diye konuştu.