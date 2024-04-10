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PKK’lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal'ın yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak dün Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

09:41 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:53 - 10/04/2024 Çarşamba
DHA
PKK/KCK'dan aranan Mehmet Kopal Türkiye'de
PKK/KCK'dan aranan Mehmet Kopal Türkiye'de

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi


Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.




#Mehmet Kopal
#PKK
#Fransa
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