PKK’lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.