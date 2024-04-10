Önce üs sonra harekât

Türkiye’nin sınır dışı harekatının detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Buna göre komandolar kara birlikleri ve Jandarma aktif olarak operasyonda yer alacak. Son yapılacak müdahale ile Irak’ta bölücü örgüt PKK’nın varlığına son vermeyi hedefliyor. Pençe-Kilit Harekâtları'nı bitirecek ve Irak'ta PKK'nın varlığına son verecek olan stratejik operasyonun ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre TSK ve Jandarma'da komuta kademesi arasında operasyon görüşmesi yapıldı. Planlamaya aktif olarak Jandarma katılacak. Yapılan stratejik toplantılarda, TSK’nın ele geçirdiği, güvenliğini sağladığı bölgelerin Jandarma’ya teslim edilmesi kararlaştırıldı.