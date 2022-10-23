PKK'ya Zap'ta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi

MSB'nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdiği belirtildi.

Açıklamada, "6 aydır süren amansız bir mücadeleyle teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyonla bugüne kadar farklı nevide 1043 silahı da ele geçirdi." bilgisi verildi.

Operasyon kapsamında:

- 2 adet SA-18 hava savunma füzesi,

- 40 adet tanksavar füzesi,

- 36 adet havan,

- 106 adet RPG-7 roketatar,

- 22 adet bombaatar,

- 50 adet Doçka uçaksavar,

- 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 85 adet PKMS makineli tüfek,

- 519 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 79 adet M-16 piyade tüfeği,

- 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından aynı konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK'ya Zap'ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK’ya Zap’ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi. https://t.co/tlRfeojpdR#MSB pic.twitter.com/wk1xOP2fW2 REKLAM October 23, 2022

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