Gündem PKKya Zapta ağır darbe Bin 43 adet silah ele geçirildi
ANKARA

PKK'ya Zap'ta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK’ya büyük darbe indirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik'in, 17 Nisan’da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam 1043 adet silahı da ele geçirdiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya Zapta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi
MSB

MSB'nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdiği belirtildi.

Açıklamada, "6 aydır süren amansız bir mücadeleyle teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyonla bugüne kadar farklı nevide 1043 silahı da ele geçirdi." bilgisi verildi.

  • Operasyon kapsamında:
  • - 2 adet SA-18 hava savunma füzesi,
  • - 40 adet tanksavar füzesi,
  • - 36 adet havan,
  • - 106 adet RPG-7 roketatar,
  • - 22 adet bombaatar,
  • - 50 adet Doçka uçaksavar,
  • - 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
  • - 85 adet PKMS makineli tüfek,
  • - 519 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • - 79 adet M-16 piyade tüfeği,
  • - 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından aynı konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK'ya Zap'ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Zap Düştü Kimyaları Bozuldu
GÜNDEM
Zap Düştü Kimyaları Bozuldu

Oktay'dan TSK'ya atılan iftiraya tepki: Terörden de beter
GÜNDEM
Oktay'dan TSK'ya atılan iftiraya tepki: Terörden de beter

Kimyasal silah iddialarına MSB'den yalanlama: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır
GÜNDEM
Kimyasal silah iddialarına MSB'den yalanlama: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır
Daha dikkatli olmalıyız

'Daha dikkatli
olmalıyız'

​Zelenskiy'den halkına 'elektrik' uyarısı.
Kanlar içinde yatıyordu

'Kanlar içinde yatıyordu'

​Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşatmıştı...
PKKya Zapta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi

​Tarih belli oldu: Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Gel bu işi referanduma götürelim.

​Kiracılar bu haklarını bilmiyor

​Biden kararını verdi.

Nefesler tutuldu: Beklenen açıklama geldi.

​Mao'dan sonra ilk kez yaşandı.

​Meteoroloji il il uyardı.

Savunma sanayiine uygulanmaya başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.