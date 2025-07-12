Samsun'da bir binada yangın çıktı: İki kişi dumandan etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilerek müdahalede bulunuldu. Yangında etkilenen kişiler, itfaiye tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 2 kişiyi binadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.