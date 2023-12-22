|
Gündem

Samsun'da kaçak kazı yapan sekiz kişiye jandarmadan baskın

Samsun'un Terme ilçesinde define aramak için kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen sekiz kişi, jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

16:16 - 22/12/2023 Cuma
Diğer
Samsun'da kaçak kazı yapan sekiz kişiye jandarmadan baskın
Samsun'da kaçak kazı yapan sekiz kişiye jandarmadan baskın

Samsun'da define aramak için kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişi, jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine bölgede operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu E.B., T.S., R.K., H.Y., N.C.O., R.K., İ.G. ve M.K.M.K. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Soruşturmaları devam ediyor.

.

Yakalanan 8 kişi ile birlikte define aramada ve kazıda kullandıkları çeşitli aletlere el konuldu.




#Samsun
#Kaçak kazı
#Operasyon
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 18. haftasında Al Ittifaq'ı konuk ediyor