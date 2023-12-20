Kaçak firari saklandığı evde yakalandı

Çanakkale merkez ve 3 ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen 'Hijyen' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, 10'u tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 4 Aralık'ta kentte, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Biga, Çan, Ezine ilçelerindeki toplam 21 adrese eş zamanlı olarak 'Hijyen' adı verilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda fişek, delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatlarına el geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K.Ö., C.Ö., İ.T., M.D., S.D., A.A., F.C., M.İ., S.Ç. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkili, 11 şüphelinin taşınır, taşınmaz mal varlığı ve banka hesaplarına, 5 şüpheliye ait 8 şirketin ise hesaplarına el konulması talebinin ise mahkeme tarafından değerlendirildiği bildirildi.