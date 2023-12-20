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Kaçak firari saklandığı evde yakalandı

Nevşehir'de 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari bir hükümlü saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

13:57 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:04 - 20/12/2023 Çarşamba
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Nevşehir'de 11 yıl dört ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Nevşehir'de 11 yıl dört ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir'de “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan M.G. isimli firari Jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde evine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan firari emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir kapalı E Tipi cezaevine götürüldü.

Çanakkale'de suç çetesine operasyon: 10 tutuklama
Çanakkale'de suç çetesine operasyon: 10 tutuklama

Çanakkale merkez ve 3 ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen 'Hijyen' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, 10'u tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 4 Aralık'ta kentte, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Biga, Çan, Ezine ilçelerindeki toplam 21 adrese eş zamanlı olarak 'Hijyen' adı verilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda fişek, delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatlarına el geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K.Ö., C.Ö., İ.T., M.D., S.D., A.A., F.C., M.İ., S.Ç. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkili, 11 şüphelinin taşınır, taşınmaz mal varlığı ve banka hesaplarına, 5 şüpheliye ait 8 şirketin ise hesaplarına el konulması talebinin ise mahkeme tarafından değerlendirildiği bildirildi.


#Nevşehir
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#operasyon
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