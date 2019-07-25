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SİVAS

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Uğurlu görevine başladı

Başsavcı Hasan Uğurlu görevine başladı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Uğurlu, görevine başladı.

Haber Merkezi AA
Hasan Uğurlu
Hasan Uğurlu

Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğurlu, kente gelerek yeni görevine başladı.

Uğurlu, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarih kenti Sivas'ta görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Salihli'den güzel duygularla ayrıldığını belirten Uğurlu, "Şimdi de birlik ve beraberlik içinde Sivas'ın huzuru için çalışacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde görevimizi yürüteceğiz. Tarih ve kültür şehri Sivas'ta vatandaşlara hizmet vereceğimiz için gurur duyuyorum" dedi.

Başsavcı Hasan Uğurlu görevine başladı
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Başsavcı Hasan Uğurlu görevine başladı
Manisa Salihli Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesiyle Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğurlu, kente gelerek yeni görevine başladı.


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