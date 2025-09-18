18 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre; Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş kimdir?

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğmuştur.

İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olmuştur. 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiş, aynı yıl aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2001 yılında ise “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

2008’de doçent, 2014’te profesör unvanı almıştır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmış, 2011-2021 yılları arasında aynı fakültede Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul İl Müftüsü olarak atanmıştır.

Safi Arpaguş’un akademik çalışmaları tasavvuf tarihi, tasavvuf kavramları ve kurumları üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik alanında derinlemesine araştırmalar yapmıştır.

“Mevlânâ ve İslâm: Algı ve Anlatım”, “Mevlevîlik’te Manevî Eğitim”, “Aziz Mahmud Hüdâyi: Sohbetler” gibi kitapların yanı sıra Mesnevî şerhleri ve tasavvuf klasiklerinin yayınlanmasında katkıları bulunmaktadır.

Hem akademisyen hem de müftü kimliğiyle toplumsal din eğitimi ve dini hizmetlerde etkin bir rol üstlenen Arpaguş, konferanslar, seminerler ve medya aracılığıyla kamuoyuyla iletişim kurmaktadır. İslam düşüncesi ve tasavvuf alanındaki birikimiyle Türkiye’de önemli bir ilahiyatçı ve din hizmetleri temsilcisi olarak tanınmaktadır.

