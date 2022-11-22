Terör örgütünün vurulması rahatsız etti: ABD'den skandal Pençe-Kılıç açıklaması

Terör örgütleri ile etkin bir mücadele yürüten Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kılıç' hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken operasyon dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Gerilimi azaltma çağrısı

Operasyonun yankıları sürerken ABD'den skandal bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan yazılı mesajda şu ifadeler yer aldı;

'Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten başsağlığı diliyor. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ’ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz.'

ABD terör hedeflerine yönelik operasyonda ölenleri 'sivil' olarak nitelendirirken Türkiye'ye yönelik saldırı ile ilgili başsağlığı diledi ancak kınama mesajı yayınlamadı.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

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GÜNDEM Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE

ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı.

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekat kapsamında onlarca terör hedefi imha edildi.

ABD’li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' demişti.

ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' denilmişti.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

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'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'