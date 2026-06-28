Trakya ve Ege 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'de geçen yıl olduğu kadar uzun süreli ve aşırı sıcak hava dalgalarının beklenmediğini, ancak yaz mevsiminin eylül ve ekim aylarına kadar uzayabileceğini söyledi. Avrupa'daki rekor sıcaklıkların ise "Omega blokajı" adı verilen sistemden kaynaklandığını belirten Tek, aynı sistemin Türkiye'yi aşırı sıcaklardan koruduğunu ifade etti.

AŞIRI SICAKLAR BİZİ ETKİLEMEYECEK

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklıkların "Omega blokajı" adı verilen atmosferik yapıdan kaynaklandığını belirterek, bu sistemin mevcut konumunun Türkiye'de aşırı sıcakların oluşmasını engellediğini söyledi. Avrupa'daki rekor sıcaklıkların olağan dışı olduğuna işaret eden Tek, "Paris 40 dereceyi çok sık gören bir yer değil. İtalya'da görülebilir ama Paris'te bu değerler istisnai. Omega blokajının şu anki konumu ülkemizde yüksek sıcaklıkların oluşmasını engelliyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'da poyrazın serinletici etkisinin hissedildiğini belirten Tek, "Boğaz koridoru boyunca esen poyraz özellikle İstanbulluları rahatlatıyor. Önümüzdeki aylarda da geçen senedeki kadar güçlü sıcak hava dalgalarına maruz kalacağımız gözükmüyor" dedi.

YAZ UZUN SÜRECEK

Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin batısında sıcaklıkların artacağını belirten Tek, "Omega blokajı Avrupa'nın orta ve doğusuna kayarken ülkemizin batı bölgeleri sistemin kıyısında kalacak. Özellikle Trakya ve Ege'de sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek. İzmir, Manisa ve Aydın'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmasını bekliyoruz. Trakya'da ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale yüksek sıcaklıklardan etkilenecek" bilgisini verdi. Güneydoğu'da görülen 37-38 derecelik sıcaklıkların bölgenin mevsim normalleri içinde olduğunu dile getiren Tek, "Temmuz ve ağustos ayına baktığımızda önceki yıllara kıyasla aşırı sıcak bir yaz bizi beklemiyor" diye konuştu. Yaz mevsiminin bu yıl daha uzun süreceğine dikkat çeken Tek, şunları aktardı:"Yaz sıcaklıkları mevsim normallerinde, zaman zaman da birkaç derece üzerinde seyredecek. Daha çok sıcakları yazın uzaması şeklinde göreceğiz."







