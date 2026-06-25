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Türkiye Brezilya savunma köprüsü

Türkiye Brezilya savunma köprüsü

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii iş birliği anlaşması TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Anlaşmayla ortak üretim, teknoloji transferi ve üçüncü ülkelere ortak satışın önü açılırken, Türk savunma sanayii şirketleri için Brezilya pazarına erişim imkânı doğdu. Anlaşmanın ihracat gelirlerine milyar dolar seviyesinde katkı sunması hedefleniyor. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin hukuki zemine kavuşturulması, ortak üretim projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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