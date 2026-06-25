Türkiye NATO’nun merkezine geçiyor

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da toplanacak 36. NATO Zirvesi konusunda basına bilgi verdi. Türkiye’nin ittifaktaki yeriyle ilgili konuşan Duran, “Türkiye NATO’da çevreden merkeze geçmektedir. Türkiye, NATO’ya katıldığı 1952 yılında daha çok İttifak’ın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanırken bugün bu rolün değiştiğini, Türkiye’nin NATO’da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO’yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir” dedi.
GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE
Türkiye’nin NATO’nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezinde olduğunu kaydeden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye krizlerde gerilimi azaltan aktördür. Türkiye’nin yaklaşımı, gerilimi artırmamak, diplomasiye alan açmak şeklindedir. Güvenli Liman Türkiye. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; krizlerin çözümünde kararlılıkla inisiyatif alan, diplomasi masalarının kurulmasına öncülük eden, bölgesel ve küresel barış için çaba göstererek güvenlikten insani yardıma kadar birçok alanda sorumluluk üstlenen küresel ölçekte etkin bir aktör haline gelmiştir.”