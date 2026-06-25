Türkiye NATO’nun merkezine geçiyor

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da toplanacak 36. NATO Zirvesi konusunda basına bilgi verdi. Türkiye’nin ittifaktaki yeriyle ilgili konuşan Duran, “Türkiye NATO’da çevreden merkeze geçmektedir. Türkiye, NATO’ya katıldığı 1952 yılında daha çok İttifak’ın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanırken bugün bu rolün değiştiğini, Türkiye’nin NATO’da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO’yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir” dedi.