TSK Sincar ve Karacak operasyonuyla ilk defa bu kadar derine indi Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar derine indi TSK'nın dün düzenlediği hava operasyonuyla Sincar ve Karacak Dağını'nı vurmasını değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Karacak Dağı, başta Mahmur olmak üzere bölgeye tamamıyla hakim, stratejik bir konumda. Türkiye’ye 170-180 kilometre uzaktadır. Türkiye bu akınla ‘ilk defa’ Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" dedi.

14 Aralık 2018, 09:50 Son Güncelleme: 14 Aralık 2018, 09:59 Diğer