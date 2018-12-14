Gündem Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar derine indi
İSTANBUL

TSK Sincar ve Karacak operasyonuyla ilk defa bu kadar derine indi

Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar derine indi

TSK'nın dün düzenlediği hava operasyonuyla Sincar ve Karacak Dağını'nı vurmasını değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Karacak Dağı, başta Mahmur olmak üzere bölgeye tamamıyla hakim, stratejik bir konumda. Türkiye’ye 170-180 kilometre uzaktadır. Türkiye bu akınla ‘ilk defa’ Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" dedi.

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TSK'dan Sincar ve Karacak'a hava harekatı
TSK'dan Sincar ve Karacak'a hava harekatı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün hava operasyonuyla vurduğu Suriye’deki Karacak Dağı harekâtı için “ Türkiye bu akınla ‘ilk defa’ Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir” dedi.

TÜRKİYE İLK DEFA MAHMUR'DA ETKİ ÜRETTİ

Irak'ın kuzeyinde son dakika gelişmesi yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre; Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekâtı düzenlendi.

  • Karacak Dağı’nın, Irak’ta terör örgütü PKK’nın bulunduğu Mahmur Kampı’nın kuzeyinde yer aldığını belirterek, “Türkiye’ye 170-180 kilometre uzaktadır. Türkiye bu akınla ‘ilk defa’ Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir. Karacak (Karacuk) Dağı, Musul-Kerkük yolu üzerindedir. Başta Mahmur olmak üzere bölgeye tamamıyla hakim, stratejik bir konumdadır” dedi.

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