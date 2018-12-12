Gündem Fıratın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincarı da kapsayabilir
İSTANBUL

Türk askeriyle ABD askeri karşı karşıya gelirse ne olur?

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon birkaç gün içinde başlayacak" açıklaması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun yaklaşık 20 bin kimlometrekarelik bir alanı kapsayacağını söyleyerek, "Bu kez Irak'ın batısındaki Sincar da operasyona dahil olabilir" dedi. "ABD askeriyle Türk askeri karşı karşıya gelir mi?" sorusunu da yanıtlayan Ağar, "Bu noktada bir risk varsa, ABD askeri için riskin daha büyük olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
TSK unsurlarının obüs atışları ve tanklarla kademeli bir harekat gerçekleştirmesi bekleniyor.
TSK unsurlarının obüs atışları ve tanklarla kademeli bir harekat gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik uzun süredir izlediği çizgi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birkaç gün içinde operasyon başlayacak. Hedefimiz ABD askerleri değil, terör mensupları" açıklamasıyla sürecin sahada da önemli yansımaları olacağını gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının Türkiye'nin iradesini göstermesi açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, olası bir operasyona yönelik beklentilerini yenisafak.com'a anlattı.

"Kademli bir operasyon olacak"

  • Operasyonun değişik noktalarda, değişik hedefler üzerinden ilerlemesini beklendiğini anlatan Ağar, "Kademeli bir şekilde icra edilecek bir operasyon bizleri bekliyor. 550 kilometrekarelik sınır boyunca, 40 kilometrekare derinlikte ilerleyecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu, TSK'nın en az 20 bin kilometrekare alanı kapsayacak bir operasyon yapması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Ağar ayrıca, operasyonun Irak'ın batısındaki Sincar bölgesini ve buradaki terör unsurlarını da kapsaması beklentisinde olduğuna dikkati çekti.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar.

Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, "Türk askeriyle ABD askeri operasyon kapsamında karşı karşıya gelirse ne olur?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Böyle bir karşılaşma riski var mı? Evet var. Ancak bu risk Türk askeri için ne kadar büyükse, ABD askeri için çok daha büyük. ABD, bölgede teröristlerle birlikte yol alarak çok büyük bir hata yaptı.

ABD'nin bölgede menfaat hesapları var, Türkiye'nin ise beka hesabı var. Ortaya konan iradeye ve kararlılığa bu gözle de bakmak lazım."

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