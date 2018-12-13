Dünya TSK Sincar ve Karacak Dağına harekat düzenledi
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TSK Sincar ve Karacak Dağı'na harekat düzenledi

TSK, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenledi. Harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alındı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51’inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

  • PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51’inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekâtı icra edilmiştir.
  • İcra edilen harekâtta, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de Ülkemizin ve Milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.

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