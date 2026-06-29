Türkiye'nin yardım eli La Guaira'da

Çifte depremle sarsılan Venezuela'ya ulaşan Türk arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Ekipler, "Türk halkının yardımseverliğini ve dostluğunu getirdik" mesajını verdi. İki askeri nakliye uçağıyla dün başkent Karakas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaşan ekipleri Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Büyükelçi Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Venezuela’nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu, çok büyük yıkım meydana geldi" dedi. Venezuela'da can kaybı 1430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükselirken enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarış sürüyor.

Canları kurtaracağız

Karamanoğlu, depremlerin başkent Karakas dahil birçok eyaleti kapsadığını belirterek, "En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde oldu. Buradaki görüntüler maalesef 6 Şubat'taki görüntüleri andırıyor ve biz arama kurtarma ekiplerinin gelmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Venezuela makamlarının da arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini aktaran Karamanoğlu, "Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız" dedi.

Tam donanımlı birlik

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Venezuela’da meydana gelen depremler dolayısıyla tam donanımlı bir arama bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela’ya geldiklerini söyledi. Bahtiyar, "Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil, çok uzun yoldan geldik ama bu önemli değil. Bu durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılarına tugay olarak yardım etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

AFAD, UMKE ve KIZILAY sahada

AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten de "Bölgede 24 saat esasına uygun olarak kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda ekibimizin bünyesinde Sağlık Bakanlığı'ndan UMKE ekiplerimiz var. Enkazdan çıkan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalelerini yapacaklar. Bununla beraber, enkaz haricinde afetten etkilenen insanların normal hayata dönme çabaları için Türk Kızılaydan da 2 temsilcimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

çalışmalara başlandı

Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paez Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Bölgede çalışan İspanyol arama-kurtarma ekipleriyle de koordinasyon kuran ekipler gerekli arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölge sakinleri yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı. Enkazdan daha önce canlı kurtarılanlar olduğunu söyleyen bölge sakinleri, yıkıntıdan çıkarılan bir kişinin diğer kişiler hakkında bilgi verdiğini de kaydetti.

Zamana karşı mücadele

Venezuela'da iki büyük depremin ardından can ve mal kaybının en fazla yaşandığı La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken enkaz başında bekleyen Venezuelalılar yakınlarının bir an önce çıkarılmasını bekliyor. Ellerindeki fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve duvarlara astıkları kayıp ilanlarıyla yakınlarını arayan Venezuelalılar enkaz başından ayrılmıyor. Yakınlarından gelecek haberi gözyaşları içinde bekleyen aileler, yetkililerden arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor. Depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken halk parklarda kurulan çadırlarda kalıyor. Evleri yıkılan depremzedeler ise stadyumlar, spor salonları ve belediyelere ait sosyal tesislerde barındırılıyor.











