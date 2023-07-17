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Tüzük blöfü

CHP’de seçim yenilgisinin neden olduğu dalgalanmayı bastırmak isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği kartını açacak.

Uğur Duyan
04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

Değişiklikle Kılıçdaroğlu’nun genel başkanın gücünün azaltılarak yetkilerinin bir kısmını parti meclisi ve genel sekreter arasında paylaşmaya hazırlandığı iddia edildi.

KOZLARINI SAKLIYOR

Kılıçdaroğlu’nun 2012 öncesindeki modele geçiş yaparak güçlü genel sekreter formülüne sıcak bakmadığını kaydedenler, “Kendi eliyle ortadan kaldırdığı yetkileri geri vermez ama verecekmiş gibi yaparak zaman kazanabilir” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun elindeki kartları saklamak için blöf yaptığını vurguladı.

ZAMAN KAZANIYOR

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğinden vazgeçmek istemediğini bildirerek, “Mayıs seçimlerinden bu yana geçen 2 ayda Kılıçdaroğlu, önce yerel seçimlere kadar kaptanım, dedi. Ardından ‘değişim öncüsü’ oldu. En sonunda da ‘değişimi ben yaparım’ demeye kadar gitti. Gelinen noktada zaman kazanan taraf oldu. Halen de zaman kazanıyor” dedi.

OYALAMA FORMÜLÜ

Parti içi muhalefetin geç kaldığını savunanlarsa, CHP’de ‘tüzük’ ve ‘program’ değişikliği iddialarının halen söylemden ibaret olduğunu aktararak, “Şayet Kemal Bey, 2 dönem üst üste genel başkanlık formülüne razı geleceğini düşünenler varsa gerçekten bu komisyondan bir sonuç çıkmayacağı ortadadır. Kendisine muhalefet diyen arkadaşlar bu tarz formüllerle oyalanmaya devam etsinler” ifadelerini kullandı.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Tüzük
#Siyaset
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