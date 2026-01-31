Yeni Şafak
Ufuk Özkan nakil için gün sayıyor

Ufuk Özkan nakil için gün sayıyor

Saliha Engin
04:0031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Ufuk Özkan.
Ufuk Özkan.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için beklenen donör bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde sürdürülen tedavi sürecinde, Özkan’ın set arkadaşı Salih Kıvırcık, canlı donör olmaya gönüllü oldu. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, “Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı. Ameliyat için gün sayıyoruz” bilgisini verdi.

SALI GÜNÜ AMELİYAT

Yapılan tetkikler sonucunda donör olmaya yüzde 100 uyumlu bulunduğunu belirten Kamera Yönetmeni Salih Kıvırcık da sürecin tamamen ani bir kararla başladığını söyledi. Kıvırcık, “Ufuk abinin durumunun kötüye gittiğini öğrenince hemen kendisini aradım. Birçok tahlilden geçtik, benimle birlikte başka arkadaşlarımız da vardı. Testler sonucunda yüzde 100 uyumlu çıkan ben oldum” diye konuştu. Daha önce organ bağışı için resmi başvuruda bulunduğunu söyleyen Kıvırcık, Ufuk Özkan ile tanışıklıklarının 2016 yılında “Ben Bilmem Eşim Bilir” programı çekimlerine dayandığını aktardı. Nakil ameliyatlarının salı günü yapılacağını belirten Kıvırcık, pazartesi günü hastaneye yatacağını söyleyerek, “İnşallah her şey yolunda gider” dedi.



#Ufuk Özkan
#Donör
#organ nakli
