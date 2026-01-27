Yeni Şafak
Ufuk Özkan’ın durumu iyiye gidiyor

Saliha Engin
04:0027/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Ufuk Özkan.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için şu ana kadar üç kişi canlı donör adayı olarak ön değerlendirmeden geçti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde tedavisi süren Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Yaprak, acil tedavi sürecinin ardından Özkan’ın karaciğer fonksiyonlarında yeniden iyileşme sağlandığını belirterek, “Başvuru anında 22 olan MELD puanı, bugün itibarıyla 14’e kadar gerilemiştir. Bu, klinik açıdan önemli bir iyileşmeye işaret etmektedir” dedi. Ancak söz konusu iyileşmenin karaciğer nakli gerekliliğini ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

DİYET NEDENİYLE SİROZ OLMADI

Donör arayışının sürdüğünü aktaran Yaprak, Özkan’ın eski çalışma arkadaşları arasından çok sayıda başvuru yapıldığını, anatomik ön değerlendirmeleri uygun bulunan üç verici adayının bulunduğunu ancak henüz kesinleşmiş bir donör olmadığını söyledi. Tedavi süreci devam ederken yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak Özkan’da influenza A enfeksiyonu geliştiğini aktaran Yaprak, enfeksiyon belirtilerinin azaldığını ve oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu kaydetti. Ufuk Özkan’ın yaptığı meyve diyeti sonrası siroz olduğu yönündeki iddialara da değinen Prof. Dr. Onur Yaprak, kısa süreli meyve diyetlerinin tek başına siroza yol açmasının mümkün olmadığını belirtti.



#Aktüel
#Ufuk Özkan
#Sağlık
