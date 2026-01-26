Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Milano’da 55 metrelik çikolata treni Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Milano’da 55 metrelik çikolata treni Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

23:2926/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

İtalya’nın Milano kentinde dünyanın en uzun çikolata treni Guinness Dünya Rekorları’na girdi. 55,27 metre uzunluğunda ve 2 bin 300 kilogram ağırlığındaki çikolata tren, Piazza Città di Lombardia’da sergileniyor. Rekor kıran çalışma, İtalyan ve Maltalı usta pastacıların yanı sıra okullar ve mesleki eğitim merkezlerinden genç öğrencilerin katkısıyla hazırlandı. Proje, ITS Malta’dan pastacı Andrew Farrugia tarafından tasarlandı.

İtalya’nın Milano kentinde dünyanın en uzun çikolata treni Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

55,27 metre uzunluğunda ve 2 bin 300 kilogram ağırlığındaki çikolata tren, Piazza Città di Lombardia’da sergileniyor.

Rekor kıran çalışma, İtalyan ve Maltalı usta pastacıların yanı sıra okullar ve mesleki eğitim merkezlerinden genç öğrencilerin katkısıyla hazırlandı. 

Proje, ITS Malta’dan pastacı Andrew Farrugia tarafından tasarlandı.

#Guinness Dünya Rekorları
#İtalya
#Çikolata
#Tren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı