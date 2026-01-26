Milano’da 55 metrelik çikolata treni Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

İtalya’nın Milano kentinde dünyanın en uzun çikolata treni Guinness Dünya Rekorları’na girdi. 55,27 metre uzunluğunda ve 2 bin 300 kilogram ağırlığındaki çikolata tren, Piazza Città di Lombardia’da sergileniyor. Rekor kıran çalışma, İtalyan ve Maltalı usta pastacıların yanı sıra okullar ve mesleki eğitim merkezlerinden genç öğrencilerin katkısıyla hazırlandı. Proje, ITS Malta’dan pastacı Andrew Farrugia tarafından tasarlandı.

