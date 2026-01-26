Yeni Şafak
Marmaris’te fırtına: Ağaçlar devrildi yelkenli tekne karaya oturdu

15:5026/01/2026, Pazartesi
DHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yelkenli tekne karaya oturdu.

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. 

Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken İçmeler Mahallesi'nde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. 

Teknede hasar oluştu. Ayrıca bölgede fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. 

Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. 

Fırtına nedeniyle motosiklet sürücüleri de trafikte zor anlar yaşadı. 

Yetkililer, denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

#Marmaris
#Fırtına
#Ağaç
