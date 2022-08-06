Gündem Ukraynadan çıkan üç gemiden ikincisi İstanbul açıklarında
İSTANBUL

Ukrayna'dan çıkan üç gemiden ikincisi İstanbul açıklarında

Ukrayna'dan Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden ve mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki öğlen saatlerinde İstanbul açıklarında demirledi. Bir kaç saat sonra ise gemilerden ikincisi olan ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen İstanbul'a ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynadan çıkan üç gemiden ikincisi İstanbul açıklarında
Rojen adlı geminin denetimleri yarın sabah yapılacak.

Ukrayna limanlarından yola çıkan ve toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemiden ikisi İstanbul'a ulaştı. Milli Savunma Bakanılğı, öğlen saatlerinde Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli geminin İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediğini duyurdu.

İKİNCİ GEMİ DE İSTANBUL'A ULAŞTI

Saat 17:30 sularında ise gemilerden ikincisi olan ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen'in İstanbul'a ulaştığı açıklandı.

Rojen adlı gemi ise, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etmişti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet. 12 bin ton Mısır taşıyan Polarnet de denetimin ardından Karasu'ya hareket edecek.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemilerin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlediği belirtildi.

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Açıklamada, geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

ÜÇ GEMİ SABAH SAATLERİNDE UKRAYNA'DAN HAREKET ETMİŞTİ

Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden üç gemi dün sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti.

Gemilerden ilki olan Navıstar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

BAKAN AKAR, UKRAYNA SAVUNMA BAKANI REZNİKOV VE ALTYAPI BAKANI KUBRAKOV'LA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

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