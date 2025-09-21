Yeni Şafak
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

18:5721/09/2025, Pazar
IHA
Adreslerlerde yapılan aramalarda, 704 adet sentetik ecza, 725 kullanımlık A4 bonzai, 3,15 gram metamfetamin, 13 adet ecstasy, 1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Adreslerlerde yapılan aramalarda, 704 adet sentetik ecza, 725 kullanımlık A4 bonzai, 3,15 gram metamfetamin, 13 adet ecstasy, 1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerlerde yapılan aramalarda, 704 adet sentetik ecza, 725 kullanımlık A4 bonzai, 3,15 gram metamfetamin, 13 adet ecstasy, 1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Uşak
#uyuşturucu
#operasyon
