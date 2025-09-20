Yeni Şafak
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: Üç şüpheli tutuklandı

22:0520/09/2025, Cumartesi
AA
Aramalarda, 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 123 bin 765 lira, 11 bin 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.H.A, T.B. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 123 bin 765 lira, 11 bin 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen O.H.A, T.B. ve S.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


