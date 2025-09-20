Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: Üç şüpheli tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 123 bin 765 lira, 11 bin 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.