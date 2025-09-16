Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

11:2116/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen uyuşturucu ve paralar.
Ele geçirilen uyuşturucu ve paralar.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir ev ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza, aparat ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 15 Eylül Pazartesi günü operasyon düzenledi. Bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda, 28 paket halinde satışa hazır 36,99 gram uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza, 2 adet aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 380 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı.

#Isparta
#Uyuşturu
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?