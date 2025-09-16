Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 15 Eylül Pazartesi günü operasyon düzenledi. Bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda, 28 paket halinde satışa hazır 36,99 gram uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza, 2 adet aparat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 380 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı.