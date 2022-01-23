Van'da "Kar Yürüyüşü Ve Kartopu Festivali" Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlik için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları vatandaşlar ve öğrenciler, Van Kalesi'nin güney yakasındaki eski Van şehri'nde bir araya geldi.

Buradan Atatürk Kültür Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlara, kentin tarihiyle ilgili bilgi verildi. Katılımcılar daha sonra kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu alanda kartopu savaşı yaparak keyifli zaman geçirdi.

Vali Bilmez de kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak olarak onlarla birlikte kartopu oynadı. Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy cephesine erzak ve cephane taşıyan Vanlı 120 kahraman çocuğun ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Dönüş yolunda büyük bölümü şehit olan Vanlı 120 çocuk anısına etkinlik düzenlediklerini belirten Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Belediyemiz tarafından düzenlenen programda hem şehitlerimizi andık hem de Eski Van Şehri hakkında bilgi sahibi olduk. Bir yıldır kurak geçen bölgemize geçen hafta çok güzel kar yağdı. Festivalde gençlerimiz ve gazetecilerimizle birlikte yürüyüş yaptık. Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşten sonra parkta gençlerimizle bir araya geldik. Güzel bir etkinlikle gençlerimizi kaynaştırdık. Bu yürüyüşü geleneksel hale getireceğiz. Bu yıl ki projemizle Eski Van Şehri'nin surlarını ve han kısmını ayağa kaldıracağız. Aziziye Kışlası'nın otel yapılması için yabancı bir iş insanı talip oldu. Gelişme kaydedilirse Eski Van Şehri'ni peyderpey ayağa kaldıracağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu yıl iki eseri restore edecek. Burası çok acının yaşandığı, güzel anıların biriktirildiği, camilerle kiliselerin iç içe olduğu, binlerce yıl kardeşçe yaşanılan bir kent. Bu kentin ruhunu tekrar yaşatmamız, turizme kazandırmamız gerekiyor