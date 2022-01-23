Gündem Vanda "Kar Yürüyüşü Ve Kartopu Festivali" Düzenlendi
YEREL GÜNDEM

Van'da "Kar Yürüyüşü Ve Kartopu Festivali" Düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında ”Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali” düzenledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de çocuklarla kar topu oynadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Vanda Kar Yürüyüşü Ve Kartopu Festivali Düzenlendi
Van'da "Kar Yürüyüşü Ve Kartopu Festivali" Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlik için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları vatandaşlar ve öğrenciler, Van Kalesi'nin güney yakasındaki eski Van şehri'nde bir araya geldi.

Buradan Atatürk Kültür Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlara, kentin tarihiyle ilgili bilgi verildi. Katılımcılar daha sonra kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu alanda kartopu savaşı yaparak keyifli zaman geçirdi.

Vali Bilmez de kartopu oynayan çocukların eğlencesine ortak olarak onlarla birlikte kartopu oynadı. Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy cephesine erzak ve cephane taşıyan Vanlı 120 kahraman çocuğun ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Dönüş yolunda büyük bölümü şehit olan Vanlı 120 çocuk anısına etkinlik düzenlediklerini belirten Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Belediyemiz tarafından düzenlenen programda hem şehitlerimizi andık hem de Eski Van Şehri hakkında bilgi sahibi olduk. Bir yıldır kurak geçen bölgemize geçen hafta çok güzel kar yağdı. Festivalde gençlerimiz ve gazetecilerimizle birlikte yürüyüş yaptık. Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşten sonra parkta gençlerimizle bir araya geldik. Güzel bir etkinlikle gençlerimizi kaynaştırdık. Bu yürüyüşü geleneksel hale getireceğiz. Bu yıl ki projemizle Eski Van Şehri'nin surlarını ve han kısmını ayağa kaldıracağız. Aziziye Kışlası'nın otel yapılması için yabancı bir iş insanı talip oldu. Gelişme kaydedilirse Eski Van Şehri'ni peyderpey ayağa kaldıracağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu yıl iki eseri restore edecek. Burası çok acının yaşandığı, güzel anıların biriktirildiği, camilerle kiliselerin iç içe olduğu, binlerce yıl kardeşçe yaşanılan bir kent. Bu kentin ruhunu tekrar yaşatmamız, turizme kazandırmamız gerekiyor

Lider geriden gelerek kazandı

Lider geriden gelerek kazandı

Uğurcan Çakır kurtardı, Bakasetas ve Visca galibiyeti getirdi.
G.Saraylı futbolcu için olay iddia

G.Saraylı futbolcu için olay iddia

Derbide yaptığı hatayla gündem olan Taylan'a büyük tepki var.
Ankara Valisi Vasip Şahin: Yeni bir duyuruya kadar İstanbul istikametine yola çıkmayın

Derbide unutulmaz an

Derbide unutulmaz an

​Galatasaraylılar bile yanına gidip tebrik etti.

​Türkiye'nin 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Ulaşıma kar engeli

Ulaşıma kar engeli

Anadolu Otoyolu ve Bolu dağı geçişi kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.