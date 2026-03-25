Yasa dışı köpek üretimine 2,1 milyon lira ceza

Yasa dışı köpek üretimine 2,1 milyon lira ceza

10:3925/03/2026, Çarşamba
Çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.
Çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince 12 Mart'ta bir köpek çiftliğine yönelik operasyonda izinsiz üretim yaptığı tespit edilen C.N'ye, "tarım arazisine izinsiz yapı yapmak" suçundan 1 milyon lira, "yasa dışı köpek üretimi" suçundan ise köpek başına 13 bin liradan toplam 1 milyon 144 bin lira ceza kesildi.

Şüpheli hakkında kaçak yapılaşma gerekçesiyle de işlem yapıldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, işkence yapıldığı ve zorla çiftleştirme uygulandığı tespit edilen 40 köpekle ilgili idari yaptırım da uygulanacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.



Faizsiz evlilik kredisi başvurusu gelir şartı nedir? Nikah onayı bekleyenler için indirim kodu nasıl alınır?