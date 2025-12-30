Yeni Şafak
Pendik’te vicdanları sızlatan olay: Kediye tekme atıp denize fırlattı

13:2030/12/2025, Salı
IHA
Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik’te balık tutan bir vatandaş oltadan çektiği balığa yaklaşan kediyi tekme atarak denize fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Olay, Pendik Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi oltadan çektiği balığa bir kedinin yaklaşması üzerine kediyi ayağıyla tekmeleyerek denize attı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Denize atılan kedi, can havliyle sudan çıkmayı başararak sıcak bir yer aradı. Rüzgarın etkili olduğu iskele altında tutunamayan hayvanın, sırılsıklam halde balıkçıların bulunduğu bölgeye geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Güneyli, "Biz burada esnafız. O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz. Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman kedi ve köpekler için mama bırakıyor. Pendik Belediyesi de kediler için yuvalar yaptı. Belediye sahip çıkıyor, biz de su ve mama veriyoruz" ifadelerini kullandı.


BİR DAHA BALIK TUTMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Olayın kamera kayıtları izlendikten sonra durumun fark edildiğini söyleyen Güneyli, "Eğer o kişiyi burada görseydik tepkimizi gösterirdik. Bir daha burada balık tutmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Buradan duyuyorsa, bu taraflara bir daha gelmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Olaya şahit olan diğer esnaf ve hayvanseverler, özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.




#kedi
