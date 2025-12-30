Pendik’te vicdanları sızlatan olay: Kediye tekme atıp denize fırlattı

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Güneyli, "Biz burada esnafız. O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz. Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman kedi ve köpekler için mama bırakıyor. Pendik Belediyesi de kediler için yuvalar yaptı. Belediye sahip çıkıyor, biz de su ve mama veriyoruz" ifadelerini kullandı.